«Сбормобиль» вновь выехал на улицы Петрозаводска

Летом вторсырье будут принимать каждое третье воскресенье месяца, сообщили в мэрии столицы Карелии.

В воскресенье, 18 июня, «Сбормобиль» вышел на свой привычный маршрут по Петрозаводску. Волонтеры примут у горожан вторсырье на переработку.



В расписании 23 остановки в разных районах карельской столицы. Летом «Сбормобиль» традиционно переходит на новое расписание, работать он будет каждое третье воскресение месяца.



Волонтеры подготовили для жителей альбомы с информацией о том, какое вторсырье можно сдавать, а какое нельзя.



Полный список принимаемых материалов опубликован в группе «Сбормобиль».



Там же можно узнать обо всех инициативах экозащитников. Напомним, 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и экорекламу.



