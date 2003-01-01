«Сбормобиль» выедет в очередной рейс для сбора вторсырья у горожан

Эко-проект «Сбормобиль» изменил график работы. Теперь он выезжает по субботам дважды в месяц.
Уже завтра, 25 октября, «Сбормобиль» проедет по нескольким микрорайонам. Остановки запланированы в Центре, в Октябрьском районе, на Древлянке, Перевалке и в Пятом поселке. Об этом организаторы сообщили в паблике проекта.
— «Сбормобиль» проедет по точкам сбора и примет макулатуру, пластиковые бутылки и флаконы с маркировкой 1, 2, алюминиевые банки, крышечки и ведёрки 5, — уточнили организаторы.
Напомним, об изменениях в графике движения «Сбормобиля» стало известно недавно. В новом сезоне он будет выезжать дважды в месяц, как раньше. Вместо воскресенья рейсы будут выполняться по субботам. Точки сбора разделят на два дня.
Добавим, перестали принимать стекло и пленку, подчеркнула руководитель проекта Надежда Третьякова. По ее словам, связано это со сложной ситуацией на рынке (пленку плохо берут перерабатывающие предприятия, на стекло тоже упала цена). Также не будут брать жестяные банки, только алюминиевые.
«Сбормобиль» — социально-экологический проект, проходящий под девизом: «Сдай вторсырье и тем самым помоги Первому петрозаводскому приюту для животных» — 80% собранных средств переводится туда, это более 100 тысяч рублей в год. График и остановки «Сбормобиля» можно посмотреть в его паблике в ВК. Также вторсырье можно сдавать в желтые контейнеры и экостанции. Последних в городе четыре. Это точки на ул. Казарменской, около гипермаркета «Магнит Семейный», на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице, у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza».