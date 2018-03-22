Сборная Англии приедет в Россию со своими продуктами и поварами

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При этом, по данным СМИ, все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.
Сборная Англии намерена принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время Чемпионата мира по футболу-018, который пройдtт в России с 14 июня по 15 июля, сообщает Life со ссылкой на The Sun.
По информации издания, команда возьмет на мундиаль своих поваров, а также ряд продуктов: кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. При этом все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.
Ранее глава МИД Великобритании заявил, что будет неправильным наказывать футболистов и фанатов бойкотом ЧМ-2018.
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