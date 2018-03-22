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Новости. Общество
21:05, 22 Марта 2018

Сборная Англии приедет в Россию со своими продуктами и поварами

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При этом, по данным СМИ, все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.

Сборная Англии намерена принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время Чемпионата мира по футболу-018, который пройдtт в России с 14 июня по 15 июля, сообщает Life со ссылкой на The Sun.

По информации издания, команда возьмет на мундиаль своих поваров, а также ряд продуктов: кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. При этом все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что будет неправильным наказывать футболистов и фанатов бойкотом ЧМ-2018.

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