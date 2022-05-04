Сборная Карелии по американскому футболу начинает новый сезон на Чемпионате России

«Карельские Оружейники» уже в эти выходные они сыграют первый матч сезона в Москве.

В ближайшие дни стартует Чемпионат России по американскому футболу. Среди 35 команд-участниц есть и спортсмены из Петрозаводска — «Карельские Оружейники». Сборная Карелии сыграет свой первый матч в Москве. Сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В прошлом году «Оружейники» стали чемпионами Второй лиги, а в этом заявились на уровень выше - в Первую лигу. География потенциальных соперников богатая — в турнире принимают участие команды с Поволжья, Урала и юга страны. У «Оружейников» одна из самых молодых команд во всем Чемпионате России.

Для того, чтобы выйти в плей-офф, сборная нашей республики должна занять первое место в своем дивизионе.

Онлайн-трансляция игры будет доступна в группе Карельской федерации американского футбола.