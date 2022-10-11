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Сборная Карелии по баскетболу поборется за титул чемпионов страны

Новости. Спорт
17:20, 25 Октября 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Баскетбольная сборная республики вернулась с первенства СЗФО с бронзовой медалью и получила путевку в первый полуфинал первенства России, рассказали в министерстве образования и спорта Карелии.

Юноши 2008 года рождения поднялись на пьедестал первенства СЗФО по баскетболу. Спортсмены стали обладателями бронзовой награды и получили путевку в первый полуфинальный раунд первенства России. Соревнования прошли в Москве. 

Всего наши ребята отыграли 5 игр, одержав три победы над командами из Великого Новгорода, Мурманской области и Республики Коми. Итоговые очки позволят команде побороться за титул чемпионов страны.

«Стартовали с трёх побед, но при этом из-за травм потеряли двух лидеров. Уже на третий матч мы выходили без наших лидеров, но все же смогли справиться с зонным прессингом Новгорода, а ключевой стала вторая четверть, где уже наш прессинг принёс нам рывок +20», — отметил тренер сборной Карелии Константин Номанов. 

В эти же дни в Вологде состоялось Первенство СЗФО среди девушек 2008 года рождения. Команде под руководством Евгения Угарова немного не хватило до медалей, они остановились на четвертой позиции.

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