Сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на первенстве России U18

Юношеская сборная Карелии по баскетболу стала серебряным призёром межрегионального этапа первенства России среди игроков до 18 лет в Калининграде.

Команда, сформированная из воспитанников БК «Стелла», уверенно победила в полуфинале над сборной Республики Коми. После минимального поражения в групповом этапе команда внесла тактические коррективы и одержала победу с разницей в +18 очков. В финальном матче против команды Калининградской области карельские спортсмены выиграли первую половину игры, но уступили во второй, сообщает Центр спортивной подготовки (ЦСП) Республики Карелия.

Два игрока сборной Карелии были включены в символическую сборную турнира:

— Михаил Теров признан лучшим разыгрывающим защитником

— Игорь Грудницкий стал лучшим центровым турнира

ЦСП поздравил спортсменов и тренерский штаб под руководством Константина Номанова с высоким результатом. В сообщении также выражена благодарность родителям и болельщикам, поддерживавшим команду на протяжении всего турнира.