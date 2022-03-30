Сборная Карелии по флорболу завоевала «бронзу» на Первенстве России

Карельские спортсменки стали призерами Первенства России по флорболу среди юниорок 16-19 лет.

В Московской области состоялось Первенство России по флорболу среди юниорок 16-19 лет. По итогам соревнований сборная команда Карелии, в составе которой выступали спортсменки из Петрозаводска и Шуи, завоевали бронзовые награды, сообщает Минобразования и спорта республики.

Карельская спортсменка Анна Шкурко признана лучшим игроком соревнований.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске вручили награды Министерства спорта России и Карелии тренерам и спортсменам