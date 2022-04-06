Сборная Карелии по конному спорту провела тренировку с сильнейшими всадниками страны

Карельские спортсмены приняли участие в учебно-тренировочных сборах в Московской области.
Сборная Карелии по конному спорту приняла участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях по конкуру, которые проходили в конно-спортивном клубе Maxima Stable. Об этом рассказали в Минобразования и спорта республики.
В состав карельской делегации вошли два тренера, коновод и шесть спортсменов: Яна-Эрика Ральман, Божена Трипецкая, Янина Литвин, Екатерина Лапина, Валерия Мастинен и Эмилия Логинова.
Карельские спортсмены тренировались с сильнейшими всадниками страны и показали хорошие результаты на олимпийском поле.
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