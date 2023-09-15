Сборная Карелии триумфально выступила на всероссийском чемпионате лесорубов

Глава республики рассказал о блестящем выступлении карельских мастеров.

Артур Парфенчиков поделился радостной новостью — уверенной победой карельских лесорубов на чемпионате России в Иркутске.

«Друзья, только что пришла отличная новость! У нашей команды на Всероссийском чемпионате „Лесоруб-2023“ в Иркутске — абсолютное командное первенство! Ребята повторили прошлогодний результат — в 2022 году на чемпионате в Красноярске они тоже были первыми», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Победу завоевали Илья Швецов, Владимир Дашугин, Андрей Сидор, Анастасия Фофанова, Алексей Обрезков, Николай Леушев и руководитель команды — Анатолий Седов. Предствители Карелии стали лучшими среди 17 регионов страны. Кроме того, Анастасия Фофанова стала лучшей в женском зачете.

«Так держать, лесорубы! Поздравляю и горжусь вашим мастерством и достойным выступлением!», — написал Артур Парфенчиков.