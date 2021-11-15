890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Движение на трассе «Кола» в Карелии затруднено из-за ДТП с большегрузом
Сегодня 09:16
Улицу в Петрозаводске затопило канализационными стоками (ВИДЕО) 24
Сегодня 09:42
Готовится продажа остатков бывшего военного городка на территории памятников архитектуры в Карелии 4
Сегодня 11:01
Рыбаки представляют угрозу памятникам архитектуры в Карелии, считают в Управлении по охране 7
Сегодня 12:50
Миллион почти даром, или Как льготные кредиты ускоряют экономику
Сегодня 15:16

Сборная Карелии взяла медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону

Новости. Спорт
18:00, 20 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

На соревнованиях в Мурманской области карельская команда завоевала «бронзу».

Как рассказали в Минспорта Карелии, Всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий Skimir„проходят в Мурманске. Накануне спортсмены боролись за победу в смешанной эстафете.

Карельская команда в составе Екатерины Лянгиной, Анны Серовой, Андрея Молодцова и Глеба Воронцова финишировала третьей, завоевав бронзу.

Напомним, ранее юные ориентировщики из Карелии выиграли две медали на Первенстве России в Челябинской области.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-12-20 21:16:00
Молодцы. Скоро уже смогут тягаться с больными астмой норвежцами.
Кир ушлый
2021-12-20 20:43:39
Почти все золотые медали биатлонистов олимпиады в Сочи выиграны на допинге и отняты!
Хочется верить, что наши молодые
спортсмены никогда не будут вовлечены в эту гос.мясорубку , дай Бог....
Кто из правительства дисквалифицирован пожизненно, кому то 2 года дали невыезда на Олимпиады, всё мы знаем этот позор ..
Театральный нытик
2021-12-20 20:06:44
Если ещё без допинга года 2-3 продержимся,то разрешат в России международные соревнования проводить!
Когда то мы гордились нашей лыжницей Ларисой Лазутиной,но теперь,когда выяснилось ,что она на допинге всё выигрывала, её дисквалифицировали и отняли
все завоёванные медали, обидно!
Ещё смешней, не так давно отобрали все медали у Ольги Зайцевой, также за счёт допинга ставшей "звездой", теперь уж в кавычках ..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»