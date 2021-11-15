Сборная Карелии взяла медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону

На соревнованиях в Мурманской области карельская команда завоевала «бронзу».

Как рассказали в Минспорта Карелии, Всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий Skimir„проходят в Мурманске. Накануне спортсмены боролись за победу в смешанной эстафете.

Карельская команда в составе Екатерины Лянгиной, Анны Серовой, Андрея Молодцова и Глеба Воронцова финишировала третьей, завоевав бронзу.

Напомним, ранее юные ориентировщики из Карелии выиграли две медали на Первенстве России в Челябинской области.