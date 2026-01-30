Карелия заняла четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Сборная Карелии заняла четвёртое место в командной гонке на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту «Снежные игры», которые проходят в Челябинской области (г. Куса)
Карельская команда в малом финале уступила сборной Сахалинской области в борьбе за бронзовые награды, сообщает Центр спортивной подготовки.
В составе региона выступали: Влада Лавренова, Мария Киселёва, Адам Хашев и Тимур Сапархалиев.
Спортсмены показали высокий уровень подготовки и прошли в финальную стадию соревнований, где встретились с сильнейшими командами страны.
Попадание в четвёрку лучших команд России на всероссийских соревнованиях является весомым успехом и свидетельствует о стабильном развитии горнолыжного спорта в республике.
Команду и тренеров поздравляют с достойным выступлением и желают дальнейших успехов на предстоящих стартах.
Ранее спортсменка из Карелии выиграла золото на соревнованиях по конькобежному спорту.