Карелия заняла четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Команду и тренеров поздравляют с достойным выступлением и желают дальнейших успехов на предстоящих стартах.

Попадание в четвёрку лучших команд России на всероссийских соревнованиях является весомым успехом и свидетельствует о стабильном развитии горнолыжного спорта в республике.

Спортсмены показали высокий уровень подготовки и прошли в финальную стадию соревнований, где встретились с сильнейшими командами страны.

Сборная Карелии заняла четвёртое место в командной гонке на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту «Снежные игры», которые проходят в Челябинской области (г. Куса)

