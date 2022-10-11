Сборная Карелии завоевала 15 медалей на всероссийских соревнованиях по ушу

Ушуисты Карелии привезли 15 наград с соревнований в Москве «Связь поколений», сообщили в Минобразования и спорта республики.

В Москве состоялись всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений». На протяжении трех дней участники состязались в различных направлениях кунгфу — традиционного ушу и винчун (юнчуньцюань).



Сборная команда Карелии завоевала 15 медалей различного достоинства.





Среди девушек 9-11 лет:



• Маргарита Мехедова взяла серебряную медаль, Евгения Селина стала бронзовым призером.





В возрастной категории 12-14 лет:



• Анар Велиев стал двукратным бронзовым призером. Спортсменов подготовил заслуженный тренер республики Натиг Велиев.





Среди взрослых:



• Григорий Мальков принес в копилку республики два золота, серебро и две бронзовых медали.



• Ирина Пахомкова завоевала три золотые медали, а также «серебро».



• Ольга Куделько в паре с Ириной Пахомковой завоевали золотую медаль. Спортсменов подготовил тот же тренер.



• Ольга Клочкова стала бронзовым призером. Спортсменка занимается у заслуженного тренера Карелии Марины Потаповой и у Юлии Смирновой.