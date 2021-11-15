Сборник сказок Олонецкой губернии вышел в свет в издательстве «Периодика»

Сказки Олонецкой губернии, собранные выдающимся ученым Алексеем Шахматовым, опубликованы в новом сборнике «Необычное путешествие от Кондопоги до Толвуи».

Как рассказали в Министерстве национальной политики Карелии, сборник «Необычное путешествие от Кондопоги до Толвуи» вышел в свет в издательстве «Периодика». В него вошли сказки, которые собрал ученый Алексей Шахматов в 1884 году во время экспедиций по Олонецкой губернии.

Составителем и художником издания выступила Ирина Соболева; она же подготовила тексты о деревнях и сёлах Олонецкой губернии. Над адаптацией сказок к современному языку работала Людмила Викторова.

В 2020 году сборник вошел в число победителей конкурса рукописей. Скоро жители республики смогут познакомиться с новыми книгами, посвященными Карелии: это сборник стихов Олега Мошникова «Листья на ветру», а также детская книжка «Клава спешит на помощь».