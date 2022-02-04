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Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале микст на Олимпиаде

Новости. Спорт
16:51, 05 Февраля 2022
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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Спортсмены были сняты с соревнований из-за неправильной передачи эстафеты.

Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, сообщает ТАСС.

Российские шорт-трекисты дисквалифицированы из-за неправильной передачи эстафеты. Также дисквалификацию получили американские спортсмены.

В утешительном финале выступят сборные Казахстана и Нидерландов. В главном финале за медали поборются команды Канады, Италии, Китая и Венгрии.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-02-05 17:23:56
Болеем за Китай ))
Teатральный критик
2022-02-05 16:56:16
Догадайтесь у кого сегодня праздник ?
Мотя
2022-02-05 17:05:14
Teатральный критик, он там сидит :)
Teатральный критик
2022-02-05 17:29:05
Мотя, не переживай. Надо будет - еще корейцев купим.
Мотя
2022-02-05 17:39:56
Teатральный критик, :)
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