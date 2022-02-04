Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале микст на Олимпиаде

Спортсмены были сняты с соревнований из-за неправильной передачи эстафеты.

Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, сообщает ТАСС.

Российские шорт-трекисты дисквалифицированы из-за неправильной передачи эстафеты. Также дисквалификацию получили американские спортсмены.

В утешительном финале выступят сборные Казахстана и Нидерландов. В главном финале за медали поборются команды Канады, Италии, Китая и Венгрии.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.