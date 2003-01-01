Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей

Руководители компаний, специализирующихся на сборе дикоросов, поделились ожиданиями от ягодного сезона и аналитикой работы сборщиков.
По прогнозам предприятий, специализирующихся на сборе различных дикоросов, ягодный сезон по объемам обещает быть хорошим, а значит, прибыльным и для компаний, и для сборщиков.
Минприроды Карелии, опираясь на рекомендации Института биологии и леса КарНЦ РАН, установило сроки сбора ягод-дикоросов в республике. Так, в 2025 году в южных и центральных районах и округах сезон заготовки морошки начался 12 июля, черники — с 26 июля, бруснику можно будет собирать с 21 августа, клюкву — с 13 сентября. Для Калевальского, Кемского, Лоухского районов, Беломорского и Костомукшского округов сроки сдвинулись на неделю: морошка — с 19 июля, черника — с 2 августа, брусника — с 28 августа, клюква — с 20 сентября.
