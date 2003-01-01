Представители ягодного бизнеса — руководителями компаний «Ягоды Карелии» и «Мама Карелия» — дали эксклюзивное интервью журналистам сайта «Республика» и рассказали о перспективах сезона, особенностях работы со сборщиками, о том, вырастут ли цены на дикоросы и продукты из ягод. Подробно об этом читайте — тут .

Минприроды Карелии, опираясь на рекомендации Института биологии и леса КарНЦ РАН, установило сроки сбора ягод-дикоросов в республике. Так, в 2025 году в южных и центральных районах и округах сезон заготовки морошки начался 12 июля, черники — с 26 июля, бруснику можно будет собирать с 21 августа, клюкву — с 13 сентября. Для Калевальского, Кемского, Лоухского районов, Беломорского и Костомукшского округов сроки сдвинулись на неделю: морошка — с 19 июля, черника — с 2 августа, брусника — с 28 августа, клюква — с 20 сентября.

По прогнозам предприятий, специализирующихся на сборе различных дикоросов, ягодный сезон по объемам обещает быть хорошим, а значит, прибыльным и для компаний, и для сборщиков.

Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей

