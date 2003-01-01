Сборщики ягод в Карелии рассказали о рекордных заработках

Стали известны доходы сборщиков карельских дикоросов.

Журналисты сайта «Республика» побывали в Костомукше на базе сборщиков ягод и проверили самые разные слухи о контингенте и заработках, познакомилась с условиями работы и бытом.

— Есть такое понятие «жиры», это когда на поляне очень много ягод. «На жирах» ты гребешь быстро и почти не тратишь время на ходьбу. Ягоды, как виноград, прямо гроздьями висят. В обратной ситуации, когда ягод мало, закидываешь в ведро по одной — «майнишь», — говорят сборщики.

Они рассказали нам все как на духу: каков доход за день и сезон (спойлер — до полумиллиона), на что вынуждены тратиться, где выгодней жить и почему лучше мало есть. Рассказали о гласных и негласных правилах в сборке, разнице между мужчинами и женщинами и поделились местной легендой о тете Лене: (спойлер — «Это просто психически невозможно»).

