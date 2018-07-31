Сборщиков ягод в Карелию предлагают привозить из Таиланда

Карельские переработчики ягод заявили о нежелании местного населения собирать дикоросы и предложили привлекать для работы в лесу иностранную рабочую силу.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "Русбиоальянс" Анна Позднякова во время своего выступления на Национальном лесном форуме в Петрозаводске заявила о нежелании населения Карелии собирать в лесу дикоросы и сдавать их на нужды переработчиков.

Представитель "Русбиоальянса" привела пример с успешным для бизнеса привлечением иностранной рабочей силы для лесного труда. Так, по оценке Поздняковой, наемные граждане из Таиланда неприхотливы к условиям и требуют более скромное довольствие, а потому весьма выгодны как работники.

За какие деньги хотят нанять для работы в карельском лесу тайцев, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".