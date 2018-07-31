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Новости. Общество
11:16, 31 Июля 2018

Сборщиков ягод в Карелию предлагают привозить из Таиланда

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Карельские переработчики ягод заявили о нежелании местного населения собирать дикоросы и предложили привлекать для работы в лесу иностранную рабочую силу.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "Русбиоальянс" Анна Позднякова во время своего выступления на Национальном лесном форуме в Петрозаводске заявила о нежелании населения Карелии собирать в лесу дикоросы и сдавать их на нужды переработчиков.

Представитель "Русбиоальянса" привела пример с успешным для бизнеса привлечением иностранной рабочей силы для лесного труда. Так, по оценке Поздняковой, наемные граждане из Таиланда неприхотливы к условиям и требуют более скромное довольствие, а потому весьма выгодны как работники.

За какие деньги хотят нанять для работы в карельском лесу тайцев, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2018-07-31 11:59:47
"Мы бригады постоянной не сформируем ни в Карелии, ни в Вологде, нигде в другом месте, которая, грубо говоря, за 20 тысяч рублей будет сутками напролет жить и собирать ягоды в лесу за эти деньги."
Ну что, готовы на таких условиях вкалывать? Я - нет. Если тайцы готовы - флаг им в руки. Но вот один вопрос остается без ответа. А те, кто за такие деньги предлагает сутками собирать ягоды в КЗОТ заглядывали? Или нет, не слышали о таком? И, напомню, при трудоустройстве оформляются ДОГОВОРНЫЕ отношения и если население не согласно на такие условия, что даже выгоднее тайцев завести, то это вопрос уж точно не к народу, а к бизнесу, который всегда действует по принципу "меньше можно, больше ни-ни".
Михаил
2018-07-31 11:53:15
Может ООО "Русбиоальянс" просто предлагает граждам не совсем, очень не совсем приемлемые условия по цене?! Вот и не идет народ... вот и ищут дешевые людские ресурсы... еще бы попуасов из Папуа Новая Гвинея пригласите. Те то вообще не прихотливые, да и расплачиваться можно дешевым натурпродуктом...
однозначно
2018-07-31 11:37:13
Директор по взаимодействию с органами государственной власти Анка-амнистия.
Неравнодушный
2018-07-31 11:34:35
Правильно, мудрое решение, может, они тут и размножаться начнут. А то у нас все в VK сидят, глаза навыкате.
Leopol'd
2018-07-31 11:32:35
К вопросу о разумности депутатов госдумы...
https://stolicaonego.ru/news/v-karelii-mogut-vozrodit-priem-jagod-u-naselenija-cherez-zagotkontory/
Когда специалисты "на земле" признают нежелание населения собирать и сдавать ягоды, депутат разрабатывает концепцию заготконтор.
Когда же они там из космоса вернутся?
Изя
2018-07-31 11:25:55
Не смешите мои подковы , тайцы в лесу Карелии . Да они замёрзнут здесь и сдохнут от укусов комаров .И не такие они дураки , чтобы ехать в безденежную дыру .
banan
2018-07-31 11:39:34
Изя, отнюдь. Финский опыт показывает что совсем не так. Раз местные изи предпочитают пролеживать бока - трудолюбивые тайцы будут пахать за вдвое меньшие деньги и втрое эффективнее)
Изя
2018-07-31 11:48:10
banan, Есть у нас и другие трудолюбивые из стран СНГ , адаптированные к местным условиям .
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