Специалисты объяснили, как не попасть на уловку кликабельных заголовков.

Супердиеты продолжают заполонять интернет, вводя в заблуждение миллионы людей, сообщили в паблике Медвежьегорской Ц. Б. Нездоровые способы похудения подменяют понятия правильного питания и здорового образа жизни, создавая стереотип об ограничениях и сельдерее на десерт.

Между тем, питание более 60% россиян нельзя назвать рациональным. Неправильный рацион сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей, весе, работе ЖКТ и, конечно, самочувствии в целом.

Согласно статистике, жители страны продолжают злоупотреблять солью и сахаром. Нездоровые привычки приводят к росту числа случаев ожирения и сахарного диабета, которые становятся одними из ключевых угроз здоровью населения.

Эксперт проекта «Здоровое поколение», врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова записала специальный ролик, чтобы напомнить, что здоровье начинается с простых, но важных шагов: сбалансированного завтрака.

«Пусть Новый год станет временем новых полезных привычек!», — написали в источнике.