Реклама

Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия»
17.05.2023 16:44
Новый жилой комплекс построят в Петрозаводске рядом с поликлиникой и бассейном
18.05.2023 16:11
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

Сбросы из канализационных очистных в Онего: как контролируют безопасность стоков?

Новости. Общество
16:42, 24 Мая 2023
фото: © «РКС-Петрозаводск»

Новости партнеров

Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» исследуют воду в точках, согласованных с отделом водных ресурсов Невско-ладожского бассейнового водного управления.

Ежемесячно в рамках производственно-экологического контроля сотрудники лаборатории АО «ПКС-Водоканал» исследуют воду в точках, согласованных с отделом водных ресурсов Невско-ладожского бассейнового водного управления. На прошлой неделе пробы воды брали в створе трубы, откуда в Онежское озеро выходят очищенные стоки канализационных очистных сооружений (КОС).

В «РКС-Петрозаводск» тщательно следят за состоянием воды близ канализационных очистных сооружений в любое время года. В лаборатории проверяют, загрязнено ли озеро. Воду исследуют на наличие тяжелых металлов, взвешенных веществ, фота и фосфора – всего таких показателей 26.

Онежское озеро входит в бассейн Балтийского моря, поэтому этот водоем особо значим не только для экологов нашей страны, но и для Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря «ХЕЛКОМ». В силу этих причин, несколько лет назад городские очистные сооружения, за которые отвечает АО «ПКС-Водоканал», находились под пристальным наблюдением, и КОС были обозначены как экологическая «горячая точка» Баренцева региона.

Очистные сооружения стали пилотным проектом по исключению из перечня «горячих точек» региона. Это удалось сделать в 2020 году.

Существенные экологические улучшения были достигнуты в период с 2012 по 2019 гг. с помощью реконструкции, которую удалось осуществить благодаря финансированию Северных стран и собственных средств. В 2019 году работы по модернизации КОС были завершены, и показатели концентрации некоторых веществ значительно снизились. Сбросы фосфатов тогда сократились на 85%, а нитритов более чем на 96%.

Средние показания нитрит-анионов с 2012 по 2019 гг. составляли 0,099 мг/ куб. дм, а сейчас, в 2023 году – меньше 0,003 мг/куб. дм. Содержание в воде фосфат-ионов раньше было в районе 0,08 мг/ куб. дм, а с 2019 года эта цифра уменьшилась до 0,016 мг/куб. дм.

За состояние воды рядом с КОС Петрозаводска можно не беспокоиться – стоки тщательно очищаются от загрязняющих веществ, что доказывают лабораторные исследования различных организаций.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
18.05.2023, 10:43
Более тысячи россиян попросили убежища в Финляндии из-за мобилизации
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
18.05.2023, 07:40
Большая гадюка приняла солнечные ванны на западе Карелии (ФОТОФАКТ)
19.05.2023, 13:26
Житель Карелии получил условный срок за то, что «увез» северную пенсию в Белгородскую область
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.