«Счастье в день отца услышать голос сына»: укушенный клещом мальчик начал говорить

9-летний Всеволод Соловьев, который проходит реабилитацию после укуса клеща, начал говорить.

Десятилетний Всеволод из Карелии, которого в мае укусил энцефалитный клещ, продолжает проходить реабилитацию в Москве. Его отец, Валерий Соловьев, рассказал о новых достижениях сына. Произошли они во Всероссийский день пап.

— Счастье в день отца услышать голос сына. Голос, который не слышал долгих пять месяцев. На задаваемый вопрос врачам: будет ли Всеволод вообще когда-то говорить, мы получали уклончивый ответ, или просто молчание.И всë-таки есть место для чудес. Какое чудо слышать этот пока ещë слабый голос сына.Пока, что это получается сделать с помощью голосового клапана, который одевается на трахеостому, но это уже его голос. Это голос Севы.

Впереди у нас ещë длинный путь реабилитации. Надо, надо уже отходить от трахеостомы и гастростомы. Пора уже пить, глотать, жевать, есть самому. Эти трубки очень сильно мешают полноценному процессу реабилитации.Верим, что Всеволод справиться, сможет. Что процесс глотания полностью восстановится, а за ним потянутся и другие элементы полноценной жизни человека, — поделился Валерий.

Как рассказала «Столице на онего» мама Всеволода, сейчас он начинает потихонечку разговаривать через голосовой клапан. Один раз в неделю занимаемся вертикализацией, но уже в тренажере.

— Хотелось бы почаще чем один раз в неделю, но Сева не держит голову, поэтому поднимается высокий пульс из-за боли в шее. Усиленно работаем над мышцами шеи, так как это в принципе тормозит весь процесс реабилитации. Как только включатся мышцы, тогда Сева уже сможет сидеть самостоятельно и пробовать ходить. Питается пока только через гастростому, через рот может пить только воду и сок, из еды ничего не разрешают. Сознание полностью вернулось, всю школьную программу помнит, умеет читать, на занятии с психологом решает задачи. Очень тяжело реабилитация идёт с руками, правая висит, в левой спастика и снова работа рук зависит от шеи.

Из позитивного, отметила Елена Баженова, восстановились полностью мышление, сознание, интеллект. Большая работа идёт по линии логопедии, надо научиться заново дышать без трахеостомы, для этого логопеды, занимаются 5 раз в неделю по 2 раза в день. Родители благодарят врачей клиники им. Рошаля за их искреннее желание помочь и их профессионализм.

Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая мальчика увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Ему поставили диагноз — клещевой энцефалит. Сейчас Сева находится на реабилитации в Москве. Ранее родители начали сбор средств. За 2 недели было собрано почти 7 миллионов рублей. Не только жители Карелии, но и всей страны следят за состоянием юного петрозаводчанина.