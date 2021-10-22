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Щебекин: Встречать новый поезд на юге Карелии выходили целыми деревнями «как на праздник»

Новости. Общество
12:52, 22 Октября 2021
фото: © РЖД

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Возобновление рейсов пассажирских поездов в южных районах Карелии минувшим летом поразило местных жителей.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» министр транспорта республики Сергей Щебкин.

Он напомнил, что в июне после семилетнего перерыва возобновилось железнодорожное сообщение на маршруте Лодейное поле – Олонец – Питкяранта – Сортавала. На этой линии начал курсировать рельсовый автобус «Орлан», которые останавливается во многих деревнях по пути следования.

«Надо было видеть, когда шел этот поезд, люди из деревень выходили встречать… Выходили просто как на праздник. Приходили с родственниками. Были удивлены, что это заработало» — рассказал Щебекин.

Он также отметил, что одновременно с запуском рельсового автобуса было построено более десятка железнодорожных станций в населенных пунктах, через которые проходит маршрут.

По словам министра, этот поезд пользуется большой популярностью среди туристов и местного населения, что позволяет сделать рейсы прибыльными и в перспективе сократить субсидирование из республиканского бюджета. Освободившиеся деньги будут направлены на открытие железнодорожных маршрутов в северных районах Карелии. В 2022 году планируется запустить «Орланы» между Костомукшей и Беломорском, поселком Муезерский и Костомукшей, а также между поселками Лоухи и Пяозерский.

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Комментарии

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Кир
2021-10-22 16:42:43
От Сортавалы - так пишется. :)
Изя
2021-10-22 17:36:48
Кир, земляк прямо , с Кирккоёки , выслал бы в СУОМИ сразу за вредительство )) :)
Mikko Merimies
2021-10-22 15:30:56
Всё это так, разве что насчёт "прибыльности" министр "загнул"..И позабыл рассказать, сколько жители северного Приладожья писали во все инстанции, сколько пикетов организовали. И это - чтобы "восстановить" ж.д. сообщение. Сколько же тогда живущим в Сортавальском и Суоярвском районах ждать и "челобитные" писать для того, чтобы наконец-то появился пригородный от Сортавала до Петрозаводска? Просто "навскидку": Хелюля, Рюттю, Кааламо, Маткаселькя, Янисъярви, Суйстамо, Леппясюрья, Райконкоски, Лоймола, Питсийоки...Это - до Суоярви. Дальше тоже люди(пока)живут...Хотелось бы спросить министра: возможность чередования поезда (день-на Лодейное, день - на Петрозаводск) рассматривали?
Изя
2021-10-22 16:18:17
Mikko Merimies, кстати , сказали верно , люди страдают там , а министру пофин , не карел . :)
Изя
2021-10-22 15:56:24
Mikko Merimies, думаете Кайдалов один к одному ? )))) :)
Кир
2021-10-22 14:48:53
Самобытные. Всё в радость.
zanoza
2021-10-22 14:25:09
Великое достижение по запуску "Орлана" было встречено жителями деревень с энтузиазмом. Ура, товарищи! :)
Изя
2021-10-22 15:57:13
zanoza, на поезд не попали , остались пить шмурдяк _)))
Эксперд
2021-10-22 13:37:36
Им бросали из вагона банки с кока колой как перед зимней олимпиадой ? Министр кричал, что мы всех порвем ? :)
Гость
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