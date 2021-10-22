Щебекин: Встречать новый поезд на юге Карелии выходили целыми деревнями «как на праздник»

Возобновление рейсов пассажирских поездов в южных районах Карелии минувшим летом поразило местных жителей.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» министр транспорта республики Сергей Щебкин.

Он напомнил, что в июне после семилетнего перерыва возобновилось железнодорожное сообщение на маршруте Лодейное поле – Олонец – Питкяранта – Сортавала. На этой линии начал курсировать рельсовый автобус «Орлан», которые останавливается во многих деревнях по пути следования.

«Надо было видеть, когда шел этот поезд, люди из деревень выходили встречать… Выходили просто как на праздник. Приходили с родственниками. Были удивлены, что это заработало» — рассказал Щебекин.

Он также отметил, что одновременно с запуском рельсового автобуса было построено более десятка железнодорожных станций в населенных пунктах, через которые проходит маршрут.

По словам министра, этот поезд пользуется большой популярностью среди туристов и местного населения, что позволяет сделать рейсы прибыльными и в перспективе сократить субсидирование из республиканского бюджета. Освободившиеся деньги будут направлены на открытие железнодорожных маршрутов в северных районах Карелии. В 2022 году планируется запустить «Орланы» между Костомукшей и Беломорском, поселком Муезерский и Костомукшей, а также между поселками Лоухи и Пяозерский.