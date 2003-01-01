Щебень, тренажеры, пожарные роботы - возможности для сотрудничества обсудили на встрече глава Карелии и мэр Москвы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

4 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они обсудили реализацию первого межрегионального офсетного контракта между Москвой и Карелией на поставку щебня. Напомним, он был подписан в 2023 году.

В этом году на Ситозерском карьере в Кондопожском районе республики заработал завод группы компаний «БИОЭН». Поставки щебня уже начались, с октября будут поставлять бордюрный камень и плитку. Параллельно строят два завода по производству радиального и углового бордюра с запуском в феврале будущего года.

— Таким образом, в следующем году для нужд дорожного строительства Москва будет получать всю строительную линейку из Карелии, — отметил Артур Парфенчиков.

Также обсудили возможность установки карельских уличных тренажеров при комплексной застройке и благоустройстве Москвы, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь о продукции МВ Barbell, которая пользуется широкой популярностью как в России, так и за ее пределами. Компания производит профессиональное уличное спортивное оборудование уже более 30 лет и поставляет в десятки стран по всему миру. 70 наших тренажёров, к слову, уже стоят в новом спортивном кластере в парке Котловка на юго-западе Москвы.

Ещё одной темой встречи стало возможное применение пожарных роботов инженерного центра «ЭФЭР» для обеспечения безопасности на объектах российской столицы.

Добавим, что правительства Карелии и Москвы имеют давние дружественные связи. В 2014 году между ними было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а в мае 2021 года Программа сотрудничества на 2021–2025 годы по его реализации. Теперь Артур Парфенчиков и Сергей Собянин договорились об актуализации подписанного ранее соглашения. Конкретные мероприятия и перспективные направления взаимодействия закрепят в плане по его реализации на 2026–2030 годы.