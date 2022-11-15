Щебеночный завод в Карелии предупреждает о взрывах

В пятницу Медвежьегорске на карьере будут производиться взрывные работы.

Медвежьегорский щебеночный завод предупреждает о том, что 16 декабря с 9:00 до 18:00 на карьере предприятия (месторождение «Серый» карьер, будут производится работы взрывным способом. Об этом пишут в паблике «Медвежьегорск Online».

«Порядок и назначение сигналов подаваемых сиреной: предупредительный - один продолжительный; боевой - два продолжительных; отбой - три коротких. С момента подачи сигнала «Предупредительный» и до сигнала «Отбой», вход и въезд в опасную зону запрещен!», - говорится в сообщении.