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Щебеночный завод в Карелии предупреждает о взрывах

Новости. Общество
09:00, 16 Декабря 2022
фото: © Максим Пронин / ТАСС

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В пятницу Медвежьегорске на карьере будут производиться взрывные работы.

Медвежьегорский щебеночный завод предупреждает о том, что 16 декабря с 9:00 до 18:00 на карьере предприятия (месторождение «Серый» карьер, будут производится работы взрывным способом. Об этом пишут в паблике «Медвежьегорск Online».

«Порядок и назначение сигналов подаваемых сиреной: предупредительный - один продолжительный; боевой - два продолжительных; отбой - три коротких. С момента подачи сигнала «Предупредительный» и до сигнала «Отбой», вход и въезд в опасную зону запрещен!», - говорится в сообщении.

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