Щепин назначил председателя Общественного совета при Минприроды

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин назначил Ольгу Бахмет председателем Общественного совета при ведомстве.

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

"Назначить Бахмет Ольгу Юрьевну - временно исполняющую обязанности председателя Карельского научного центра РАН председателем Общественного совета", - отмечается в приказе.

Ольга Бахмет окончила почвенный факультет Ленинградского государственного университета, была соискателем на факультете почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Органопрофили лесных почв Карелии", а в 2015 году защитила докторскую диссертацию.