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28.04.2020 12:47

Жителям Петрозаводска счета за коммунальные услуги придут раньше

Новости. Общество
10:35, 29 Апреля 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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В этом месяце счета за коммунальные услуги придут на несколько дней раньше обычного.

Это сделано для того, чтобы потребители смогли спланировать свой бюджет перед майскими праздниками. Сроки оплаты при этом не изменятся, точная дата будет указана в квитанции, которую вы получите.

Сейчас, когда "РКС-Петрозаводск" увеличили свои расходы в связи с усилением безопасности сотрудников и поставляемого ресурса, ваша помощь особенно необходимо, и самое главное, что вы можете сделать – оплатить квитанцию вовремя. Пока что общая тенденция удручает: количество ответственных потребителей, оплачивающих коммунальные услуги вовремя, падает, но ресурсоснабжающим организациям тоже нужно планировать свою работу, обновлять сети, при этом не прекращая свои ежедневные обязанности.

На протяжении последних двух месяцев "РКС-Петрозаводск" усилили меры безопасности как для работников предприятий, так и для потребителей: сотрудники "РКС-Петрозаводск" обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, проводится дезинфекция объектов и транспортных средств, а на водоочистных сооружениях усилили контроль за качеством воды. За всей этой работой стоит большой труд людей, обеспечивающих петрозаводчан чистой водой и теплом.

Предприятие было вынуждено отменить конкурс профессионального мастерства "Дока", который с 2010 года проводился ежегодно, отменены все городские мероприятия, связанные с празднованием 15-летия группы компаний в этом году, но этих мер не хватит, если потребители не будут ответственно относиться к оплате коммунальных платежей.

Часть оплаты за коммунальные услуги идет на очистку сточных вод, значит, и на сохранение экологии республики. Благодаря платежам предприятие способно работать, очищать воду, устранять повреждения, и в ваших силах поддержать его в это непростое для нас всех время.

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