Коммунальщики рассказали, какие новшества ждут потребителей и почему выгоднее использовать приборы учета воды

С декабря 2025 года внесены важные изменения в законодательство, регулирующее оплату услуг холодного водоснабжения при расчете по нормативу: «ПКС – Водоканал» объясняет, какие новшества ждут потребителей и почему выгоднее использовать приборы учета воды

Вступили в силу важные изменения в Постановлении Правительства РФ № 354, регулирующем порядок оплаты коммунальных услуг. Нововведения касаются расчёта платы за холодное водоснабжение по нормативу — то есть в тех случаях, когда в квартире нет счётчика на воду, закончился срок метрологической поверки или, что немаловажно, если показания не передаются в ресурсоснабжающую организацию (РСО) более 2-х месяцев.

Главное новшество — увеличение повышающего коэффициента, применяемого при расчёте платы по нормативу при отсутствии или неисправности счётчика, он увеличен до 3. Ранее для большинства коммунальных услуг применялся коэффициент 1,5, теперь же для холодной воды установлен увеличенный размер.

Это означает, что расходы на холодную воду для таких потребителей увеличатся в два раза.

Также в Постановлении уточнены технические параметры расчётов, которые использует РСО: конкретизирован порядок определения максимального возможного объёма потребления воды по пропускной способности труб.

Кроме того, установлено, что перерасчёт таких объёмов может быть произведён только при обнаружении арифметической ошибки в расчётах.

Что это значит для потребителей?

— Если у вас стоит исправный и зарегистрированный в РСО счётчик холодной воды — изменений в платеже не будет.

— Если счётчика нет, оплата по нормативу увеличится из-за применения коэффициента 3.

Чтобы избежать роста платежей, группа компаний «РКС — Петрозаводск» рекомендует установить индивидуальный прибор учёта, чтобы платить только за то количество воды, которое вы использовали. Сделать это помогут «ПКС — Водоканал», оставить заявку на установку, замену или поверку прибора учета можно:

— в личном кабинете https://pks.lasvilla.ru/login;

— через чат-бот https://t.me/pks_vodokanal_bot;

— по эл. почте krc-feedback@rks.karelia.ru;

— по номеру 56-04-31.

Изменения в законодательстве — очередной повод задуматься о том, чтобы платить только за реально использованную воду. Счетчик на воду не только поможет сэкономить, но и превратит водопотребление в понятный и управляемый процесс.