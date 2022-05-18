Щетка для чистки снега стала оружием при разборке жителей Карелии, не поделивших сельскую дорогу

В Олонецком районе мужчины не смогли договориться о проезде по дороге и устроили драку.

Как сообщили в МВД Карелии, уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью возбуждено в Олонецком районе. Как выяснил участковый, инцидент произошел на сельской дороге.

Отец и сын грузили вещи в свой автомобиль. Один из сельчан посчитал, что их машина мешает проезду и попросил перепарковаться. Мужчины не согласились. Завязался конфликт, который скоро перерос в драку. Автомобилист, желающий проехать, ударил младшего участника конфликта по лицу щеткой для чистки снега. Результатам стало рассечение губы.

Собравшиеся поняли, что решить конфликт самостоятельно не получается, и обратились в полицию.

Уголовное дело возбуждено о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По встречному заявлению — по факту причинения телесных повреждений подозреваемому проверка продолжается. Проводятся медицинские исследования, которые позволят определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью старшего участника конфликта.

Ранее сообщалось, задержанный полицией житель Карелии устроил драку в патрульном автомобиле.