Счетная палата РФ: треть российских больниц не имеет водопровода и канализации

Счетная палата России в специальном отчете привела шокирующие данные о состоянии отечественного здравоохранения, сообщает издание ЗакС.ру.

Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.

По информации издания, также в документе имеются и иные показатели неудовлетворительного технического и санитарного состояния больниц и поликлиник: центрального отопления не выявлено в 41,1% из них, а канализации - в 35%. Кроме того, каждое седьмое здание (14%) находится в аварийном состоянии.

Другая проблема, выявленная в ходе анализа, - острый недостаток кадров.

Отдельным пунктом в отчете стоит детское здравоохранение.

"Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации", - констатируется в документе.