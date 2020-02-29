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Счетная палата РФ: треть российских больниц не имеет водопровода и канализации

Новости. Общество
19:40, 29 Февраля 2020
фото: pixabay.com
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Счетная палата России в специальном отчете привела шокирующие данные о состоянии отечественного здравоохранения, сообщает издание ЗакС.ру.

Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.

По информации издания, также в документе имеются и иные показатели неудовлетворительного технического и санитарного состояния больниц и поликлиник: центрального отопления не выявлено в 41,1% из них, а канализации - в 35%. Кроме того, каждое седьмое здание (14%) находится в аварийном состоянии.

Другая проблема, выявленная в ходе анализа, - острый недостаток кадров.

Отдельным пунктом в отчете стоит детское здравоохранение.

"Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации", - констатируется в документе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-29 20:19:29
До чего же лицемерен и противен этот бухгалтер Кудрин. Не просто в воздухе переобулся, а ещё при этом принялся изображать из себя девственницу на левое ухо, в еженедельном режиме выдавая на-гора сводки на бланках Счетной Палаты о бесчисленных ..., проколах, откровенных просерах и эпическом грабеже бюджета учиненных бывшим правительством.
Все эти кудринские публичные доносы ну просто классическая иллюстрация к поговорке о том, что "Держи вора !" - всегда орет наипервейший ворюга.
Будто не он автор всего этого скотства, участник и самый деятельный исполнитель.
То есть, разоблачая фантастические по отрицательности итоги созданного в РФ экономического дурдома, туповатый и недалекий счетовод по сути выписывает себе ордер на арест, а заодно и всем своим подельникам, то-то рожи кислые в последнее время у Набиуллиной, Силуанова и остальной шоблы Грефообразных и Шуваловоподобных.

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