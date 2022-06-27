Счетная палата РФ не заметила в регионах, в том числе в Карелии, эффекта от «территорий опережающего развития»

Меры индивидуальной поддержки ряда регионов России, принятые на федеральном уровне, не привели к заметному улучшению социально-экономической ситуации, в том числе в Карелии.

Такое мнение высказала Счетная палата РФ по итогам анализа субъектов РФ с высокой долей дотаций из федерального бюджета. Выводы Счетной палаты содержатся в отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка изменений показателей финансового состояния субъектов Российской Федерации, доля дотаций из федерального бюджета в бюджете которых составляет от 20 до 40% в 2017–2020 годах, в результате проводимой государственной политики регионального развития в части межбюджетных отношений».

«Решения федерального уровня о мерах по индивидуальной поддержке регионов (создание особых экономических зон (далее — ОЭЗ), индустриальных парков, территорий опережающего социально-экономического развития (далее — ТОР), свободной экономической зоны (далее — СЭЗ), утверждение индивидуальных программ социально-экономического развития регионов) не оказали заметного положительного воздействия ни на финансовые показатели регионов, ни на социально-экономические показатели (количество рабочих мест, созданных резидентами, объем осуществленных резидентами инвестиций, среднемесячная заработная плата)», — сказано в документе.

Из перечисленных мер поддержки в Карелии созданы «территории опережающего развития», работают промышленные парки, действует индивидуальная программа социально-экономического развития.

Счетная палата обратила внимание, что индивидуальные программы социально-экономического развития регионов, в том числе, Карелии утверждены и финансируются только с 2020 года, поэтому об их результативности судить преждевременно.

По мнению Счетной палаты, лучше, чем другие регионы, где приняты меры индивидуальной поддержи, Карелия выглядит только по показателю уровня средней зарплаты на «территориях опережающего развития». Там она выше среднего значения заработной платы в регионе.

В феврале 2022 года Минэкономразвития Карелии подсчитало, что в моногородах, получивших статус «территорий опережающего развития» за 5 лет создано 528 новых рабочих мест и вложено 4,6 млрд инвестиций.

В Кондопоге, поселке Надвоицы и Костомукше, которые имеют такой статус, работает 21 предприятие и организация. Они пользуются льготами по уплате налогов в региональный и федеральный бюджеты, обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. В 2021 году статус резидента ТОР получили еще 3 юридических лица в Костомукше.

«Общий объем инвестиций по проектам составит 738 млн рублей, будет создано ещё 110 новых рабочих мест», — пообещали в министерстве.