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Счетная палата выявила нарушения на 676 млрд рублей при исполнении бюджета

Новости. Общество
20:30, 14 Июня 2022
фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

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Счетная палата России нашла нарушения на 676 миллиардов рублей при исполнении бюджета за 2021 год.

Счетная палата России обнаружила нарушения на сумму 676 миллиардов рублей по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2021 год, сообщил глава СП РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«При оценке бюджета, мы тоже сейчас заключение закончили, мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчёта правительства, вместе с тем, тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей», — сказал Кудрин.

При этом глава СП отметил, что правительство РФ впервые за пять лет исполнило бюджет с максимальным показателем — 97,5%, при том, что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей. «При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 миллиардов. Я хочу напомнить, что в прошлом году это был триллион. 645 миллиардов — это оставшееся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее, наблюдается положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков», — уточнил он.

Глава Счетной палаты напомнил, что за последний месяц ведомство отчиталось перед Советом Федерации и Государственной Думой о работе за прошлый год, а также представило Государственной Думе заключение на отчёт правительства об исполнении бюджета за 2021 год. По словам Кудрина, это была большая работа по проверке более 90 главных распорядителей бюджетных средств, и эта работа впервые завершена за полгода, на три месяца раньше, чем обычно. «И теперь у нас есть возможность рассмотреть отчёт правительства летом, в весеннюю сессию. Тем самым мы даём замечания, отмечаем недостатки, которые могут использоваться при формировании бюджета на очередной год, который будет представлен правительством в сентябре», — добавил Кудрин.

Кроме того, Совет Федерации и Государственная Дума, по его словам, отметили повышение качества аудиторских проверок, их аналитическую часть, открытость, достижения в совершенствовании методологии.

«И сразу скажу, что мы только за прошлый год нашли нарушений во всей работе, по всем проверкам на 1,5 триллиона (рублей — ред.). В основном это нарушения, связанные с бухгалтерским учётом, нецелевым использованием, нарушением процедур закупок. Допустим, в закупках — это, в основном, определение минимальной и максимальной цены при закупках», — заключил Кудрин.

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