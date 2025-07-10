Щуку весом больше 13 кг поймали на реке Вуоксе в Ленобласти

Местные рыбаки рассказали, при помощи какой приманки добились такого успеха.

На реке Вуоксе, протекающей по территории Ленинградской области, рыбаки поймали щуку, вес которой составил порядка 13,400 кг. Об этом «Столице на Онего» рассказал герой события Николай Мустакимов.

— Вся выловленная рыба была отпущена обратно, — добавил он.

Мужчина также отметил, его главным козырем в столь грандиозной битве стала мышь — именно на эту приманку и попался пресноводный хищник, питающий большую любовь к грызунам.

Ранее мы писали, что судак, которого начали вселять в карельское озеро Сундозеро ещё в 1965 году, наконец прижился на новом месте и начал самостоятельно распространяться по водной системе республики.