«Сделайте уже что-нибудь!» — жители Петрозаводска собачьими тропами передвигаются по городу

Петрозаводчане рассказали, что они преодолевают, добираясь из одного района в другой при отсутствии тротуара и обочины.

Фотографии были опубликованы в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Автор снимков написал: «Давайте поможем нашей администрации найти на фотографиях обочину! Про тротуар я уже молчу. А это всего навсего дорога, которая соединяет 5-й поселок и Сулажгору».

«Чтобы пройти всего одну остановку до почты, потому что почты в 5-м поселке почему-то нет, приходится либо ехать на автобусе, либо как горный козел сначала бежать по проезжей части, пока нет машин, а когда они появляются, прыгать в сугроб!» — рассказали жители Петрозаводска.

Фотографии не передают высоту сугроба, а она примерно 1 метр. «На 1 метр вверх, потом на 0,5 метра ты проваливаешься в сугроб. Хороший такой квест, чтобы дойти до почты!» — написали в сети.

«А где дороги нет, приходится идти по собачьим тропинкам и штурмовать ледяные горы в 3 метра высотой! Красота! Зато бабушкам и дедушкам разминка хорошая!» — уточнили авторы публикации и добавили: «Даже летом ширина обочины всего 40см».

Авторы поста надеются: «Может, администрация ответит наконец-то на просьбы и сделает тротуар?»

«Или ждёте, пока кого-нибудь собьют? Да даже если у кого-то сломается машина, ему съехать некуда! Всего две полосы! Встанешь — и одну полосу сразу перегородил! А по этой дороге идет большой поток автомобилей», — написали петрозаводчане в сети.

«Сделайте уже что-нибудь!» — попросили горожане.