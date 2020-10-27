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Сделанное родственнику замечание дорого стоило гостю Карелии

Новости. Криминал
09:41, 28 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Уроженец поселка Карелии остался без колес, сделав замечание своему неблагоразумному родственнику с ножом.

По сообщению МВД Карелии, в ОМВД России по Олонецкому району поступило заявление о повреждении иномарки. Уроженец одного из поселков, ныне проживающий в соседнем регионе, приехал погостить на малую родину. Наутро он обнаружил, что у его автомобиля повреждены все колеса – кто-то проделал отверстия в шинах.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что серьезных разногласий у заявителя ни с кем не могло быть – в поселке он бывает лишь наездами. Однако в день приезда тот сделал замечание одному из родственников, ведущему неблагоразумный образ жизни. Как впоследствии выяснили полицейские, это вызвало обиду у 52-летнего местного жителя. По версии следствия, пробравшись ночью к японскому автомобилю, подозреваемый выместил свою злобу с помощью припасенного ножа. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ищут молодых людей, повредивших автомобиль во время драки на улице.

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