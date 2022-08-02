Сделанную по уникальной технологии лодку обнаружили в городской черте Петрозаводска

Группа энтузиастов обнаружила в лесу на территории Петрозаводска лодку-долбленку, сделанную по старинной технологии, и отправила ее на реставрацию.

Судно было спрятано в ельнике между микрорайоном Древлянка и трассой «Фонтаны», примерно в 200 метрах от строящихся домов.

В группе энтузиастов был специалист по старинным лодкам Владимир Неронов. Он определил, что найденное судно — новодел, которому не более 40 лет, но сделана она по старинным канонам. По словам Неронова, таких он еще не видел.

Лодку погрузили в прицеп и доставили в Крошнозеро, где живет Неронов. Он займется ее реставрацией. В Крошнозере создан центр по сохранению старинных лодок.

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