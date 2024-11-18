Провести освещение к дому солдата: депутат Петросовета отреагировал на просьбу отца военнослужащего

В Сайнаволоке установят уличное освещение у дома семьи военного.

К депутату Петросовета Александру Ершову обратился отец военнослужащего. Сейчас его сын находится в зоне СВО. Мужчина пожаловался на отсутствие уличного освещения возле дома, где проживает его семья в районе Сайнаволок. Об этом сообщили в группе Петрозаводского городского Совета.

Как уточняется, Александр Ершов направил запрос в организацию АО «ОРЭС – Петрозаводск», которая занимается обслуживанием электросетей. Специалисты компании рассмотрели обращение и согласовали установку новых светильников.

«Проведу также переговоры со специалистами МУП «ПЭС» по установке освещения у дома отца солдата. Уверен, что совместными усилиями проблему решим. Адресная помощь в решении подобных бытовых, но очень важных вопросов семей защитников – это наш общий долг», – подчеркнул Александр Ершов.