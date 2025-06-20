Седьмой лесной пожар случился в Карели с начала сезона

Жители нарушили правила пожарной безопасности.

Десантники авиалесоохраны Карелии потушили лесной пожар в Муезерском районе, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Возгорание произошло 26 июня на площади 4,6 га. Пожар ликвидировали в этот же день. Причиной возгорания стало нарушение жителями правил пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что за прошедшие выходные новых возгораний не зафиксировано. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло семь лесных пожаров на площади 12,66 га. В прошлом году на 30 июня было зарегистрировано 54 лесных пожара на площади 98,25 га.