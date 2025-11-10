Седьмой центр общения пенсионеров открыли в Карелии

В Сегежском районе открылся Центр общения старшего поколения.
Он создан на базе клиентской службы Отделения Соцфонда России по Карелии.
В Центре общения будут проводить мастер-классы, занятия по финансовой и компьютерной грамотности, лекции на тему здорового образа жизни, творческие вечера, спортивные мероприятия.
— Все занятия в Центре будут бесплатные. Мы тесно взаимодействуем с учреждениями здравоохранения, культуры, соцзащиты, спортивными и образовательными организациями, чтобы программа мероприятий в Центрах общения была максимально полезной и интересной для жителей «серебряного» возраста, — отметила управляющий ОСФР по Республике Карелия Юлия Ермакова.
Пенсионеры могут не только посетить занятия, но и поиграть в настольные игры, вместе посмотреть фильмы, провести время за чаепитием и общением со сверстниками. Центр общения старшего поколения ждет гостей ежедневно по будням с 08.45 до 17.00 по адресу ул. Карельская, д. 14а. Афиша мероприятий Центра общения на предстоящий месяц будет размещаться на региональной странице Отделения на сайте СФР и в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте».
Центр общения старшего поколения в Сегеже — седьмой в Карелии. Начиная с 2023 года в регионе подобные центры созданы на базе клиентских служб СФР в Олонце, Медвежьегорске, Питкяранте, Пудоже, Кондопоге и поселке Лоухи. Ежемесячно здесь проводится более 40 мероприятий, в которых принимают участие около 300 карельских пенсионеров.