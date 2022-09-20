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Segezha Group и Cosmos Hotel Group провели в Сегеже форсайт-сессию по туризму

Новости. Общество
17:03, 06 Октября 2022
фото: © Segezha Group

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Мероприятие в формате форсайт-сессии прошло в конференц-зале нового трёхзвёздочного отеля Cosmos Smart Segezha.  

4 октября в Сегеже лесопромышленный холдинг Segezha Group совместно с партнерами по корпорации из Cosmos Hotel Group обсудили с ведущими экспертами туриндустрии, гостеприимства и брендинга пути раскрытия туристического потенциала Сегежского района.  

В инновационном мозговом штурме по прогнозированию будущего территории приняли участие более 60 представителей туристического бизнеса, образовательных организаций, органов исполнительной власти, а также институтов поддержки бизнеса из Петрозаводска, Сегежи, Беломорска, Кеми, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов России.  Эксперты оценили достоинства и недостатки, имеющиеся инфраструктурные ресурсы города и района, наметили пути развития новых технологий в привлечении в Сегежу туристического потока.

 

«Для нас стратегически важно многогранно развивать территории присутствия, не только за счет модернизации производства и создания высокотехнологичных рабочих мест. Мы хотим, чтобы жители наших регионов гордились своими гостеприимными городами, в окружении которых есть красивые леса, чистые озера и чистый воздух, важен образ каждого города в целом, нужна стратегия развития. При должной заинтересованности всех сторон успешной может стать не только сфера туризма. Именно этому посвящена наша форсайт-сессия с участием лучших экспертов России», — говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.

В приветственной речи Александр Поляков, вице-президент по маркетингу, продажам и управлению доходами Cosmos Hotel Group, отметил, что первое мероприятие в открывшем отеле Cosmos Smart Segezha посвящено будущему транзитного города, который пока незаслуженно обделён вниманием туристов.

«В таких небольших городах, как Сегежа, очень важно создавать комфортную среду как для местных жителей, так и для туристов, и при этом не потерять уникальность территории. Гостеприимный город и довольные путешественники — залог успешного процветания районного центра. Эта одна из ключевых идей, которую мы обсуждали на форсайт-сессии, — прокомментировал Александр Поляков. — Cosmos Hotel Group внедряет международный уровень сервиса в Сегеже и выстраивает партнёрские отношения со всеми представителями турбизнеса, чтобы „Бумажная“ столица громко заявила о себе на карте России».

Участник форсайт-сессии, заместитель Министра экономического развития Республики Карелия Наталья Савенкова отметила, что Сегежа уверенно вошла в туристическую повестку республики не только как промышленный район, но и как место притяжения путешественников. В городе веден в эксплуатацию гостиничный комплекс Cosmos Smart Segezha категории 3* на 60 номеров. Отель международного уровня входит в туристский маршрут «Осударева Дорога» туристско-рекреационного кластера «Карельское Беломорье».

«Наша встреча необходима для формирования в единую туристическую концепцию не только Сегежского района, но и ближайших Беломорского и Кемского районов. Важно выстроить дорожную карту и объединить людей для реализации проектов. Будущее постоянно меняется и важно иметь максимально эффективные сценарии развития территорий. В каждой индустрии свой горизонт прогнозирования. С нами на этой встрече тему обсуждают Корпорация развития Республики Карелия, информационный туристический центр республики, представители администраций Беломорского и Кемского районов. Социально ответственный бизнес Segezha Group — наш стратегический партнер, заинтересованный не только в развитии эффективного производства, но и туристической сферы. Здесь также много возможностей для коллаборации с малым и средним бизнесом», — комментирует заместитель министра.

Президент кластера отраслевого брендинга, вице-президент по гастрономическому туризму Уральского союза туриндустрии Яна Старовойтова, поводя итоги стратсессии, отметила важность создания карты стейкхолдеров, заинтересованных не только в продвижении туризма для развития своих бизнес-проектов, но и решения общественно значимых задач.

«Все мы говорили об одном, о развитии туристического потенциала города Сегежи и Сегежского района. Результатом работы, безусловно, станет дорожная карта. Мы все хотим четких решений и конкретных действий, соответственно, хотим понимать свою роль в этом процессе. Форсайт-сессия Segezha Group — это первый „пробный шар“ для структурирования информации, которая есть у каждого из нас.  Мы настроены объединиться — сделать „коктейль“ из науки, образования, бизнеса и выйти на конкретные решения», — сказала Яна Старовойтова.

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