Segezha Group и Петрозаводский лесотехнический техникум подписали договор о целевой подготовке кадров

Договор о сотрудничестве на 5 лет подписали Сегежский ЦБК и Петрозаводский лесотехнический техникум

Сегежский ЦБК, ключевой актив Segezha Group (MOEX: SGZH) в Карелии, и ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» подписали договор о сотрудничестве. Стороны планируют развивать взаимодействие в сфере образования и науки путем разработки и реализации профессиональных обучающих программ. В фокусе внимания — подготовка кадров для производства и повышение квалификации специалистов. Срок действия договора — 5 лет.

«Такое партнерство отвечает взаимным интересам. Наше производство — высокотехнологичное. По ряду направлений требуется импортозамещение, развитие реинжиниринга, создание собственных научных и практических решений. К примеру, среди актуальных задач — разработка рабочей документации на изготовление или замену наиболее востребованных деталей и узлов основного технологического оборудования. Преодолеть санкционное давление поможет углубление сотрудничества между образовательными, научными и предпринимательскими структурами», — уверен Петр Поделенюк, генеральный директор АО «Сегежский ЦБК».

«Целевая подготовка кадров будет осуществляться по заказу работодателя. К разработке программ подготовки и переподготовки подключатся руководители и опытные работники Сегежского Ц. К. Намечена целостная программа сотрудничества: проведение мастер-классов, участие СЦБК в государственной аттестации, организация производственной практики. Одновременно планируем тематические конкурсы для талантливых студентов и научно-педагогического состава. Для отличников обучения и практики открыты вакансии в Segezha Group. Нам важно готовить специалистов с учетом современных требований и ситуации на рынке труда», — сообщает Олег Лутфуллин, директор Петрозаводского лесотехнического техникума.