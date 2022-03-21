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Segezha Group модернизирует станцию биологической очистки ЦБК в Сегеже

Новости. Общество
12:18, 22 Марта 2022
фото: © Segezha Group

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Segezha Group продолжает работать над снижением нагрузки Сегежского ЦБК на окружающую среду.

Так, в прошлом году на содорегенерационном котле № 2 (СРК-2) запустили новый электрофильтр. Этой осенью поставят новый фильтр на СРК-3. Завершена замена известеохладителей на известерегенерационных печах № 2 и № 3, планируется установка нового охладителя на ИРП-1. Комплекс этих мер, наконец, поможет избавиться от выбросов извести в атмосферу. Одновременно продвигается урегулирование вопроса сжигания дурно-пахнущих газов.

 В фокусе внимания также — рассчитанная на несколько ближайших лет комплексная модернизация станции биологической очистки, стоимостью около 3 млрд руб. На станции биоочистки Сегежского ЦБК будут применяться аппаратно-программные решения, обеспечивающие полный цикл защищенной работы с данными промышленного интернета вещей. Информация с датчиков будет собираться и актуализироваться в ключевых точках очистки сточных вод, на входе в СБО и выходе в Мозог-губу.

Сейчас выполняется первый этап проекта — «Система измерения и мониторинга за сточными водами основных цехов СЦБК». На всех основных производственных площадках комбината — бумажное производство, варочный цех, химкорпус, ТЭС-2, биржа и СБО, устанавливаются специальные датчики мониторинга. Это оборудование будет контролировать ключевые показатели элетропроводности, температуры, наличия взвешенных частиц в сточных водах в режиме реального времени. Локальные системы объединятся в единую систему анализа «Навигатор». Работа с ней позволит улучшать качество очищения воды, повышать эффективность отстойников и аэротенков, автоматизировать подачу воздуха в аэротенки, определять нужную дозу активного ила, следить за чистотой атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне.

«Модернизация СБО является одним из важнейших и сложнейших экологических проектов, который мы реализуем в Сегеже. Фактически крупнейший природоохранный комплекс в районе полностью перестраивается. После проведения работ будет полностью устранена эмиссия неприятно пахнущего сероводорода, а вода, которая выходит со станции биоочистки, будет лучше по качеству, чем вода, которую забирают из озера. Проект позволит ощутимо улучшить качество жизни в городе», — говорит директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев.

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