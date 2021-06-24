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Segezha Group помогла сегежанам оформить заявку на всероссийский конкурс по благоустройству малых городов

Новости. Общество
13:04, 25 Июня 2021
фото: © пресс-служба Segezha Group

Segezha Group обеспечила подготовку заявки жителей Сегежи на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Номинантом стала инициатива восстановления парка культуры и отдыха в Сегеже. В рамках составления заявочной документации создан профессиональный архитектурно-планировочный проект, составлена детальная смета и подготовлен план развития парка. На эти цели Группа (входит в АФК «Система») выделила 3 млн рублей.

Для максимально полного отражения в заявке идей и пожеланий горожан Segezha Group также организовала общественные слушания.

«На встречах все активные жители города смогли высказать своё мнение о будущем парка, предложить свою концепцию его благоустройства. Наша цель в данном случае — помочь городу в создании современной инфраструктуры для активного отдыха на свежем воздухе. Уверена, в этом заинтересованы все — и жители, и органы власти, и социально-ответственный бизнес», — говорит советник генерального директора АО «Сегежский ЦБК» по социальным вопросам Натали Карапетян.

Конкурс проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Он включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют города с населением до 100 тыс. человек. Общий призовой фонд составляет 5 млрд рублей.

Заявка Сегежи принята и находится на рассмотрении. Сегежане рассчитывают оказаться среди 80 лауреатов. Результаты будут объявлены в сентябре. Победа в конкурсе поможет привлечь дополнительное, федеральное, финансирование для благоустройства местного парка.

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