Segezha Group обеспечит все детсады Сегежи новыми игровыми комплексами

1 июня, в Международный День защиты детей, в Сегеже начнется благоустройство территории и установка новых уличных игровых площадок во всех десяти городских детских садах.

Финансовые средства — более 37 млн рублей, предоставила Segezha Group. Работы будут завершены к концу лета.

У детей появятся новые песочницы, балансиры, качели, качалки на пружине, «кораблики», карусели с рулем, «паровозики», горки, баскетбольные кольца, футбольные ворота, «самолеты», игровые домики со скамейками и счётами, столы, развивающие комплексы «Кухня» и другие игровые элементы. Площадки будут оснащены травмобезопасным покрытием из резиновой крошки и полиуретана. Одновременно все устаревшие игровые комплексы, не отвечающие современным требованиям безопасности, будут демонтированы.

«Дети — наше будущее. Дошкольное развитие и воспитание закладывают основу личности. Segezha Group стремится вносить посильный вклад в эти социально важные процессы. Несмотря на турбулентную обстановку, мы продолжаем наш флагманский благотворительный проект „Я шагаю по Сегеже“. Благодаря нашим усилиям у детей появится дополнительный стимул для физической активности на свежем воздухе, использования воображения во время игр на современных, и что для нас крайне важно, безопасных, игровых площадках в Сегеже», — говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group Кермен Манджиева.