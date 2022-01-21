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Segezha Group оказала финансовую поддержку Сегежской школе № 6 для открытия классов «Точка роста»

Новости. Общество
15:17, 21 Января 2022
фото: © «Segezha Group»

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При поддержке Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») на базе МБОУ СОШ 6 города Сегежи состоялось открытие учебных классов «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей.

Кабинеты, где ученики могут осваивать передовую технику и развивать свои таланты, созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Лесопромышленный холдинг направил на развитие «Точки роста» 2,7 млн рублей.  Средства пошли на ремонт кабинетов химии и биологии, закупку мебели, проекторов и интерактивных панелей. Министерство образования и спорта Республики Карелия на средства субсидии обеспечило школу профильным комплектом оборудования. В него вошли современные цифровые лаборатории по физике, биологии и химии.  

 Такие центры создаются в малых городах России и в сельской местности для того, чтобы школьники имели возможность получать знания по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. В Сегежской «Точке роста» уже прошли первые мастер-классы для учеников.

«То, что еще недавно казалось фантастикой, становится привычным для детей в отдаленных районах страны. Это проект, благодаря которому школьники смогут всесторонне развиваться, открывать для себя новые возможности в образовании. Благодаря холдингу благоустраиваются учебные заведения и городская инфраструктура», — говорит директор СОШ № 6 Ольга Ботько.

«Точка роста» — прекрасный подарок школьникам небольших городов для изучения точных наук. Я очень рада, что у сегежских школьников есть возможность заниматься в комфортных условиях, с хорошей мебелью и качественным ремонтом классов. Уверена, уровень получаемых знаний станет еще выше, и наши ребята смогут представлять Карелию на всероссийских олимпиадах», — отметила советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам Натали Карапетян.

В 2021 году в Республика Карелия было открыто 32 «Точки роста» для 11 тыссяч школьников. Три из них начали работу в Сегежском районе. Обучение становится практико-ориентированным. Новое оборудование помогает учащимся как во время уроков, так и при написании исследовательских работ, защите индивидуальных проектов или углубленном изучении предметов.

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