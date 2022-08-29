Segezha Group оказывает поддержку сотрудникам в канун нового учебного года

Ежегодно в преддверии Дня знаний и нового учебного года на предприятиях Segezha Group в Сегеже проводится акция по оказанию адресной социальной поддержки многодетным семьям сотрудников и родителям всех первоклассников.

Помощь в подготовке детей к новому учебному году стало на базовых предприятиях группы компаний в Карелии доброй ежегодной традицией. Более 100 сотрудников Сегежского ЦБК, Сегежской Упаковки и филиала по лесным ресурсам получили от своих предприятий «наборы первоклассника», канцелярские принадлежности по возрастным группам и финансовую поддержку. Индивидуально сформированные школьные наборы вручают родителям учащихся и первоклассников в цехах и отделах предприятий.

«По многолетней практике и отзывам родителей всегда востребована канцелярская продукция, - отметила советник генерального директора Сегежского ЦБК Натали Карапетян. - Мы стараемся подобрать индивидуальные наборы школьникам в зависимости от их возраста, чтобы наборы оказались максимально востребованы на учёбе. Кроме того, в этом году по всей республике первоклассники получат подарочные наборы от правительства Карелии».

Также на предприятиях Segezha Group одному из родителей первоклассников по заявлению в кадровую службу, предоставляется выходной.