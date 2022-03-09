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Segezha Group оказывает помощь Сегежской ЦРБ

Новости. Общество
10:50, 11 Марта 2022
фото: © Segezha Group

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Segezha Group оказала финансовую поддержку 25 студентам-медикам, прибывшим в Сегежу для прохождения практики в местной центральной районной больнице.

В период сезонного роста заболеваемости ОРВИ и продолжения антивирусных мероприятий ЦРБ обратилась к компании Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») за помощью. Компания выделила 400 тысяч рублей на проживание молодых специалистов.  

«В пиковый период количество заболевших в Сегеже выросло кратно. Согласно федеральному регистру больных COVID-19, в феврале на амбулаторном лечении одномоментно находилось более 250 пациентов, в том числе дети. Ежедневно количество вызовов неотложной помощи через поликлинику доходило до 300, скорой медицинской помощи — до 100 вызовов.  Отмечались случаи заболевания и медицинских работников. Нам катастрофически не хватало медперсонала», — рассказала и. о. главного врача Сегежской ЦРБ Ярослава Щербинина.

На практику в Сегежу студенты медицинского института Петрозаводского госуниверситета и Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова направлены Министерством здравоохранения Республики Карелия. В течение февраля и марта практиканты работали в поликлинике, отделениях районной больницы, осуществляли забор биоматериала на коронавирусную инфекцию, принимали звонки в call-центре и консультировали амбулаторных пациентов.

«Третий год мы активно сотрудничаем с Сегежской районной больницей. В 2020 году компанией было передано в лечебное учреждение оборудование на сумму почти 18 миллионов рублей. В распоряжение медиков тогда поступили два автомобиля скорой помощи, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, защитные костюмы для медперсонала инфекционного отделения. В 2021 году холдинг приобрел дополнительные кислородные баллоны для аппаратов ИВЛ. В наиболее сложные с точки зрения загруженности периоды работы мы также оплачивали медикам услуги городского такси для экстренных выездов к пациентам», — говорит советник генерального директора по социальным вопросам Сегежского ЦБК Натали Карапетян. 

Segezha Group занимается благотворительностью в медицинской сфере во всех регионах присутствия. Всего с начала пандемии медучреждениям Республики Карелия, Красноярского края, Вологодской, Иркутской и Архангельской областей оказана помощь на сумму порядка 50 миллионов рублей. В частности, в 2021 году в рамках социального партнёрства была отремонтирована и оснащена современным оборудованием клинико-диагностическая лаборатория Лесосибирской межрайонной больницы в Красноярском крае, установлен аппарат ультразвуковой диагностики в центральной районной больнице города Железногорск-Илимский Иркутской области. В этом феврале для Кежемской районной больницы в Красноярском крае была приобретена система компьютерной томографии стоимостью около 25 миллионов рублей. В Усть-Куте Иркутской области в 2022 году при поддержке Segezha Group появится мемориальная композиция в благодарность врачам, внесшим неоценимый вклад в общее дело спасения жизней.

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