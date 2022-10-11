Segezha Group осваивает Севморпуть

Впервые карельская бумага отправлена севморпутем в Китай.

9 октября из порта Санкт-Петербург Segezha Group отправила первый груз в порты Китая уникальным российским атомным лихтеровозом «Севморпуть» по Северному морскому коридору. Китайским партнерам доставят крафт-бумагу — высококачественную продукцию из древесины северных пород, выпускаемую Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом.

«Севморпуть» — единственное в мире успешно действующее ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Это самый крупный по водоизмещению лихтеровоз (лихтер — разновидность баржи). Он свободно идет во льдах толщиной до 1 метра. Судно создавалось специально для использования на Северном морском пути. В настоящее время оно принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию «Атомфлот».

Северный морской коридор — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Это перспективная альтернатива маршрутам через Суэцкий канал в порты Восточной и Юго-Восточной Азии. Segezha Group принимает активное участие в налаживании регулярных транзитных контейнерных перевозок по этому транспортному коридору.

«Мы заинтересованы в развитии новых конкурентоспособных логистических маршрутов и принимаем в их загрузке самое деятельное участие. Наряду с международным транспортным коридором „Север-Юг“ Северный морской коридор значительно расширит возможности международного сотрудничества российских экспортеров, позволит укрепить конкурентные преимущества российских производителей лесной продукции. Одновременно мощный стимул к развитию получит отечественное высокотехнологичное кораблестроение, российский торговый атомный флот», — уверен Андрей Юдин, директор по логистике Segezha Group.