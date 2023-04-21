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Segezha Group отчиталась по углероду

Новости. Общество
14:58, 06 Июля 2023

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Холдинг предоставил отчет о соответствии государственным требованиям по выбросу парниковых газов.

Segezha Group (MOEX: SGZH) активно адаптируется к государственным требованиям в рамках экологической повестки в России. Так, в июне Министерство экономического развития Российской Федерации приняло первую углеродную отчетность двух предприятий холдинга — АО «Сегежский ЦБК» и АО «Сокольский ЦБК». Согласно отечественной классификации опасности промышленных объектов и производств, оба комбината относятся к I классу. Поэтому к ним приковано особое внимание — руководства холдинга, региональных и федеральных властей, а также общественности.

Экологи Segezha Group подготовили отчетность в полном соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2022 г. N 707 «Об утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения реестра выбросов парниковых газов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Холдинг — среди отечественных предприятий, действующих «на упреждение». Через два года, с 1 июля 2025 года, за непредставление или задержку такого отчета, а также предоставление в нем заведомо недостоверной информации будут введены административная ответственность и штрафы.

«Несмотря на сложности рыночной конъюнктуры, переформатирование экономики, в нашем холдинге последовательно реализуется комплексная экологическая программа. Конечно, определенные поправки в план ее практической реализации внести пришлось — в силу объективных причин. Но фундаментально — наша приверженность экологической парадигме развития бизнеса осталась неизменной. Добросовестная подготовка углеродной отчетности — в наших интересах. Опираясь в том числе на эту новую практику, мы работаем над стратегией экологического роста при соблюдении положений концепции экологической безопасности», — прокомментировал отчетность Вячеслав Мутьев, директор по экологии Segezha Group.

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