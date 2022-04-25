Segezha Group открыла на Сегежском ЦБК собственное пожарное депо

Во Всемирный день охраны труда, 28 апреля, на Сегежском ЦБК Segezha Group открыла собственное пожарное депо.

На торжественном мероприятии присутствовал президент Segezha Group Михаил Шамолин и начальник ГУ МЧС России по Республике Карелия генерал-майор Владимир Бирючков.

Генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк ознакомил руководство с пунктом диспетчерской связи, газодымозащитной службой, учебным классом для подготовки пожарных, показал гараж. Первая пожарная машина с автоцистерной ёмкостью 6 тонн уже прибыла на Сегежский ЦБК. Спецтехника оснащена насосом высокого давления и системой пожаротушения компрессионной пеной. В планах — приобрести еще одну машину аварийно-спасательной службы.

Петр Поделенюк также представил личный состав пожарно-спасательного подразделения, проинформировал о его задачах и возможностях по оперативному реагированию на внештатные ситуации, а также пожарные угрозы.

Комментируя создание нового подразделения на Сегежском ЦБК, Михаил Шамолин отметил: «Пожарная опасность — один из рисков, который присутствует абсолютно на каждом предприятии. Я рад, что мы сделали шаг в направлении нивелирования потенциальной проблемы». Владимир Бирючков пожелал дежурному караулу «сухих рукавов» и поблагодарил компанию за ответственное отношение к противопожарной безопасности промышленного предприятия.

Благодаря открытию депо на комбинате появилось 30 дополнительных рабочих мест. Наряду с дежурствами, профилактикой и инспекциями его сотрудники займутся аварийного-спасательными работами по линии гражданской обороны, а также тушением лесных пожаров.