Segezha Group переориентирует часть экспорта крафт-бумаги на Россию

Благодаря мерам поддержки, разработанным под руководством Главы Карелии, предприятие Segezha Group работает стабильно, в частности решены вопросы доставки и сбыта продукции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Сегежский район осмотрел новую линию ООО «Сегежская упаковка» и провел совещание с генеральным директором АО «Сегежский ЦБК» Петром Поделенюком.

Производство бумаги и упаковки занимают важное место в портфеле Segezha Group — на это направление приходится более половины выручки. Компания выпускает мешочную бумагу, весь спектр коричневой мешочной бумаги с уникальными прочностными характеристиками. Мощности Группы — около 410 тысяч тонн бумаги и 1,4 млрд штук бумажной упаковки в год.

На Сегежской упаковке Главе Карелии показали современную автоматизированную линию по производству бумажных мешков Windmöller & Hölscher. Установлено оборудование в 2021 году и обеспечивает производительность до 90 млн мешков в год с широким спектром возможностей. Машина способна создавать клапанные мешки различного размера, при этом клапана мешков могут быть любой сложности, для всех типов фасовочного оборудования. Оборудование, заказанное для Сегежи, обладает уникальной особенностью — высокой скоростью перестройки с одного заказа на другой.

На совещании были подняты вопросы импортозамещения. Уже в марте лесопромышленный холдинг Segezha Group переориентировал часть экспорта крафт-бумаги, выпускаемой на Сегежском ЦБК на внутрироссийский рынок. Этот объем полностью покроет соответствующие внутрироссийские потребности. Выпуск всей продукции осуществляется в штатном режиме.

«Предприятие работает стабильно, финансовая устойчивость обеспечена. Решаем вопросы логистики, доставки продукции и сбыта. В ближайшее время все вопросы планируем оперативно решить. Обязательства перед партнерами и клиентами выполняются в полном объеме, как и прежде», − отметил Петр Поделенюк.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что Сегежский ЦБК может рассчитывать на дополнительные федеральные меры поддержки, как внесенное в список системообразующих, а также на региональный пакет мер.

«Самые острые вопросы по логистике, когда началась ее перестройка, с федеральным штабом, вместе с РЖД по комбинату были решены, — сообщил по итогам встречи руководитель региона. — Сейчас, если требуется помощь, то работа идет в текущем режиме. Дополнительные меры поддержки и, соответственно, новые возможности предусмотрены предприятию, как системообразующему, на федеральном уровне. На региональном уровне производству и дальше будем помогать „точечно“ по всем направлениям».

Также на совещании стороны обсудили вопросы о максимально эффективном использовании лесной базы с учетом переориентирования ее, в том числе на внутренний рынок. Остаются в планах сотрудничество с комбинатом в социально-культурной сфере, мероприятия по обновлению инфраструктуры города.

Руководитель предприятия сообщил, что с 1 апреля 2022 года Segezha Group увеличила для всех своих сотрудников оплату труда. В результате зарплаты вырастут приблизительно на 10%. Кроме того, в бюджет текущего года заложены значительные средства на улучшение условий труда, создание безопасных и комфортных рабочих мест. Одновременно холдинг продолжает работу над расширением социальных гарантий и льгот по линии ДМС, телемедицины, бесплатных туристических путевок, корпоративного спорта.