Segezha Group переориентирует часть экспорта крафт-бумаги на Россию

Компания выпускает мешочную бумагу и подпергамент из небеленой сульфатной целлюлозы, весь спектр коричневой мешочной бумаги с уникальными прочностными характеристиками.

Производство бумаги и упаковки занимают важное место в портфеле Segezha Group — на это направление приходится более половины выручки. Компания выпускает мешочную бумагу и подпергамент из небеленой сульфатной целлюлозы, весь спектр коричневой мешочной бумаги с уникальными прочностными характеристиками. Мощности Группы — около 410 тыс. тонн бумаги и 1,4 млрд штук бумажной упаковки в год.

На конвертинговых мощностях Группы изготавливаются экологичные промышленные мешки для цемента, сухих строительных смесей, продуктов химиндустрии, кормов для животных. Также выпускаются высокопрочные бумажные пакеты для покупок розничных покупателей в торговых центрах.

Жиростойкий подпергамент Segezha Group — уникальный для российского рынка продукт. Его выпускает только Сокольский ЦБК в Вологодской области. Мощность предприятия — до 23 тысяч тонн. Это экологически чистый упаковочный материал, предназначенный специально для пищевых продуктов и обладающий высокой влагопрочностью. Благодаря таким качествам он популярен в общепите — его задействуют при приготовлении и хранении продуктов питания.

Во всех этих сегментах руководство холдинга усиливает работу над импортозамещением.

Вице-президент, руководитель дивизиона «Бумага и упаковка» Segezha Group Александр Харитонов сообщает: «Уже в текущем месяце лесопромышленный холдинг Segezha Group переориентирует часть экспорта крафт-бумаги, выпускаемой на Сегежском ЦБК на внутрироссийский рынок. Этот объем полностью покроет соответствующие внутрироссийские потребности. Выпуск всей нашей продукции осуществляется в штатном режиме. Обязательства перед партнерами и клиентами выполняются в полном объеме, как и прежде. Что касается белой канцелярской бумаги — то мы ее не производим. Более того, это технически невозможно на имеющихся в компании бумагоделательных мощностях». Сегежский ЦБК — единственный в России выпускает небеленую мешочную микрепированную бумагу.

Одновременно Группа продолжает работать над расширением своего бумажного производства в Вологодской области. Еще в 2020 году решено построить здесь новую бумагоделательную машину. Объем инвестиций составит более 12 млрд рублей. Новое оборудование будет выпускать порядка 60-75 тыс. тонн готовой продукции в год — жиростойкой и мешочной бумаги. При этом готовящийся к производству новый вид жиростойкой бумаги, за счёт поверхностной проклейки, будет заметно превосходить качество сегодняшнего продукта, подпергамента.

Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг, входящий в АФК «Система». Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития — экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки — 23,7 млн куб. м (с учетом ПИП — приоритетных инвестиционных проектов). Холдинг занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, ему принадлежит 1-е место в России и 2-е в мире по производству бумаги для многослойных мешков, а также выпуску промышленной бумажной упаковки.